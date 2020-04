Coronavirus, Donzelli: Trasmissioni Panzironi da oscurare su tutti canali

“Intervento Agcom dopo nove interrogazioni: impedirgli subito di nuocere”

“L’intervento di Agcom per oscurare le trasmissioni di Panzironi è certamente una buona notizia. Speculare sul coronavirus è gravissimo, come abbiamo segnalato dal primo momento. Viste le gravi violazioni accertate e rilevate nella delibera dallo stesso presidente Cardani, ci auguriamo che questo si traduca presto nell’oscuramento di tutti i canali regionali nei quali vengono trasmessi questi contenuti. Se Panzironi è pericoloso lo è su qualsiasi emittente: dopo quasi due anni di denunce e nove interrogazioni presentate, con le palesi violazioni dimostrate, non possiamo credere che a questo personaggio venga ancora consentito di nuocere alla salute dei cittadini”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia commentando le delibere dell’Agcom sull’oscuramento dei programmi di Adriano Panzironi.

“Purtroppo il governo ha più volte mostrato ambiguità di fronte agli atteggiamenti inaccettabili di questo signore – sottolinea Donzelli – intervenire oggi, seppur in modo molto tardivo, è importante perché arriva nel mezzo di una grave emergenza. Per questo rinnoviamo ancora una volta una forte richiesta di intervento per fermare chi sciacalla sulla salute delle persone, promuovendo le proprie pillole, sfruttando senza scrupoli anche l’epidemia Covid-19. Vigileremo affinché si agisca in questo senso – conclude Donzelli – continueremo a dare battaglia”.