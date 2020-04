Coronavirus, Galantino: Governo proroghi disciplina tutela credito

“Il governo proroghi a dopo il 13 aprile 2020 la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative alle utenze delle attività commerciali, morosi incolpevolmente, anche scadute alla data del 10 marzo 2020. Dinnanzi all’emergenza Covid-19, l’ARERA (Autorità garante per l’energia elettrica, gas e servizio idrico) per tutelare i clienti e gli utenti finali, ha infatti prorogato fino a questa data la disciplina di tutela del credito per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture, anche scadute alla data del 10 marzo 2020. Stando alle norme vigenti, i commercianti costretti alla chiusura delle loro attività per l’epidemia da Covid-19, non hanno entrate economiche e pertanto potrebbero trovarsi nella seria condizione di morosità con la conseguenza di una sospensione della fornitura elettrica. Confido in celeri misure straordinarie per scongiurare ogni danno a discapito di uno dei motori dell’economia nazionale”.

Cosi Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia in una interrogazione al Ministro della Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali.