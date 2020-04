Scuola, FdI: Ministro agisce in totale disarmonia con mondo istruzione

Occorre tavolo tecnico per ripartire dopo Covid-19

“Un confronto politico, ovvero un tavolo tecnico che chiarisca come la scuola dovrà ripartire dal mese di settembre è indiscutibilmente la base di partenza per il dopo coronavirus. Il ministro fino ad oggi ha agito in totale disarmonia con il mondo dell’Istruzione e questo non è più plausibile. La gestione dell’emergenza è passata, attualmente siamo nel periodo della programmazione a medio e lungo termine, quindi bisogna decidere come organizzare le classi, il reclutamento dei docenti e tante altre situazioni che inevitabilmente verranno a presentarsi tra qualche mese. Non possiamo permetterci un’altra serie di sconcertanti decreti, la scuola esige chiarezza, intese e condivisione”.

Lo dichiarano Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia.