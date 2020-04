Coronavirus, Butti: Da Governo tante Task Force per diluire responsabilità

Non siano loro a decidere futuro italiani

“Ormai siamo circondati da task force, che è poi un modo per polverizzare il sistema decisionale e diluire le responsabilità. Il Parlamento, per il quale FdI ha chiesto convocazione ad oltranza, è volutamente tenuto ai margini del dibattito dal governo. La ministra Pisano nomina una task force per la APP relativa al tracciamento digitale per neutralizzare e disciplinare l’epidemia COVID. Conte nomina Colao a capo dell’ennesima task force “per la ripresa”. Non bastava una sempre più inadeguata Protezione civile, il governo, i ministeri coinvolti con le orde di consulenti e altre piccole task force. Occorreva un’altra task force. Ora sarebbe opportuno pretendere trasparenza circa i criteri di nomina di comitati o sottocomitati tecnici e soprattutto sui lavori di questi organismi. Sarebbe opportuno vi fossero verbali, se non addirittura dirette streaming, delle riunioni nelle quali dovrebbero essere discusse proposte per la ripresa o per il tracciamento dei dati. Sarebbe opportuno che il Parlamento potesse accedere a quei documenti. Conte non è stato eletto, ma non per questo possiamo consentire anche che indefinite task force decidano del futuro degli italiani. Certe decisioni non si delegano”.

Lo dichiara Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Tlc di FDI.