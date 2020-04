Coronavirus, Deidda: E’ consentito andare nei luoghi di culto? Sì, il Ministero dell’Interno però faccia chiarezza

“Da recenti notizie, risulta che alcuni cittadini, recatisi al luogo di culto più vicino casa, siano stati invitati delle Forze di Polizia a far espressamente ritorno al proprio domicilio, in quanto lo spostamento non sarebbe incluso tra quelli consentiti dalle misure restrittive indicate nei Decreti 8 e 9 marzo 2020. Poiché dal sito del Ministero dell’Interno, e precisamente nella pagina dedicata alle misure restrittive inerenti il Covid-19, non risulta nessun divieto all’accesso dei luoghi di culto, ho presentato un’interrogazione, insieme al gruppo di Fratelli d’Italia, volta a far chiarezza – attraverso l’emanazione di una circolare esplicativa – che informi sia i cittadini sia i soggetti istituzionali interessati al controllo, le norme corrette da seguire evitando così, ulteriori e inutili disagi”, lo dichiara in una nota il deputato Salvatore Deidda

