Coronavirus, Delmastro: Battelli cameriere della Troika

M5S tradisce promesse elettorali

“Battelli, pentastellato presidente della commissione Ue alla Camera, getta la maschera precisando che il Mes non è un problema per il M5S. Le sirene del potere lusingano e Battelli, convinto di essersi accomodato a tavola, recita il medesimo mantra della Troika europea. In verità, il povero Battelli non si accorge che non è un commensale ma il cameriere della Troika: è nella medesima stanza ma con funzioni assai diverse. In ogni caso è la certificazione del fallimento morale di un movimento che in campagna elettorale diceva di voler liquidare il Mes ed oggi, per poche briciole raccolte furtivamente dal tavolo dei potenti, sta tradendo ogni promessa. Noi siamo senza se e senza ma contro il Mes, al tavolo non ci accomodiamo, ancor meno da camerieri, ma attendiamo pazienti di presentare il conto in nome del popolo sovrano”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.