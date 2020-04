Coronavirus, Donzelli: Per il PD ok inchieste Tg solo se non in regioni rosse

Solidarietà a Tg2

“E’ ridicolo ma non sorprendente come oggi la senatrice Fedeli esca dal torpore politico per attaccare il Tg2, reo secondo l’esponente piddina, di avere mandato in onda un servizio-inchiesta sulle tante morti per Covid-19 avvenute nelle case di cura toscane. Evidentemente, per la senatrice Fedeli così come per il PD, i telegiornali possono raccontare fatti e misfatti solo se questi avvengono in Lombardia, in Piemonte e in Veneto ma non in regioni rosse come la Toscana. Piuttosto che attaccare i media nel tentativo di fermare la libera informazione, si preoccupino di arrestare l’epidemia e rilanciare l’economia di una Nazione in ginocchio anche per colpa di un governo e di una maggioranza che fin qui ha fatto tante chiacchiere ma pochi fatti. La senatrice Fedeli, infine, sappia che i morti e i contagi drammatici nelle RSA toscane non si risolvono censurando il TG2 che ne ha parlato per primo e al quale rivolgiamo la nostra solidarietà, ma con tamponi e serietà nell’amministrare la sanità in Toscana”.

Lo dichiara Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.