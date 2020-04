Coronavirus, Mollicone: Dalle olimpiadi invernali rilancio economico, accolto odg per coinvolgimento enti di promozione sportiva e impiantistica sportiva nell’organizzazione

“Milano – Cortina 2026 porterà ad una generale crescita in vista del rilancio post-emergenza: dal settore immobiliare, a quello turistico, a maggiori occupati in tutti i settori, a investimenti esteri e ad una valorizzazione del prestigio nazionale a livello globale – dichiara Federico Mollicone, deputato capogruppo in commissione Cultura per Fratelli d’Italia e responsabile Cultura del partito nel corso delle dichiarazioni di voto sul Dl Olimpiadi Invernali – Tra i settori più colpiti dalla crisi, c’è sicuramente lo sport, anche quello meno mediatico, e con esso gli operatori dell’impiantistica sportiva, come denunciato dalla SIGIS, che raggruppa centinaia di gestori di impianti sportivi. La preoccupazione non è solo per le attività, ma per tutti gli addetti e per le ditte che offrono servizi di manutenzione e pulizia. Chiudono le piscine, le palestre, non lavorano gli atleti e i preparatori atletici. Le misure nel decreto Marzo sono fin troppo limitate. Sia i gestori dell’impiantistica che gli Enti di Promozione Sportiva vanno coinvolti e inclusi nell’organizzazione e nella pianificazione strategica delle olimpiadi di Milano-Cortina, come abbiamo proposto in un nostro ordine del giorno accolto dal governo, così da limitare l’impatto economico delle misure di contenimento e rilanciare il settore sportivo.”

