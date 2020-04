Coronavirus, Osnato: Conte ricordi che Parlamento è luogo deputato a dibattito politico

Fugge per non cristallizzare difficoltà esecutivo

“Lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte che solo pochi giorni fa approfittando di una conferenza stampa in diretta tv attaccò con fake news le opposizioni, oggi rifiuta il dibattito in Aula sul Mes pur di nascondere i problemi interni alla sua maggioranza di governo. Meglio fuggire quindi, che cristallizzare agli occhi degli italiani, le difficoltà dell’esecutivo su questo strumento finanziario che ci farebbe cadere nella trappola della Troika europea che tanto piace agli uomini di Zingaretti e Renzi, ma, almeno a parole, non trova d’accordo una parte dei 5 Stelle. Ancora una volta Fratelli d’Italia è costretta a ricordare al premier che, sebbene a lui piaccia poco, è il Parlamento il luogo deputato al dibattito politico….ma forse questo Casalino gliel’ha tenuto nascosto”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia.