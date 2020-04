Coronavirus, Varchi: Per Governo porti chiusi ma continuano ad arrivare immigrati

Esecutivo smetta di prendere in giro siciliani

“Da giorni i signori del Governo ripetono che i porti italiani sono chiusi ma, al tempo stesso, come riportato sul sito della Prefettura di Trapani, il Ministro Lamorgese chiede di reperire strutture idonee alla sorveglianza sanitaria in regime di quarantena per coloro che arriveranno. Come arrivano? Semplice: con barchini e gommoni senza alcun controllo. Una volta collocati non vengono piantonati né controllati perché sono in stato di libertà e quindi liberi di scappare! E la nave tedesca Alan Kurdi della ONG Sea Eye ancora si trova lungo le nostre coste con 156 persone a bordo. Già trovati i primi positivi, la Sicilia non può sopportare tutto questo in periodo emergenziale quando già i notevoli sforzi di contenimento del coronavirus stanno dando i frutti sperati. Non possiamo vanificare tutto perché il Governo non è in grado di fare rispettare nemmeno le proprie decisioni. Chiudiamo i porti ma sul serio! Basta imbrogli ai danni dei siciliani”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato siciliano di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Giustizia.