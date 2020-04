Mes, Fidanza: 5S ci hanno abituato a loro giravolte, dicano chiaramente cosa vogliono fare

“I 5S nel tentativo scomposto di nascondere le divisioni interne alla maggioranza e al loro stesso movimento, nonché di giustificare le scelte pro MES del loro governo, vanno a rovistare in vicende di nove anni fa, nel tentativo di attribuire a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia – che all’epoca ancora non esisteva – improbabili responsabilità”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza. “I grillini sono gli stessi che si sono candidati alle Europee 2019 per cambiare questa Europa e poi hanno dato i loro 14 voti decisivi a Ursula Von der Leyen. Sono gli stessi che dicevano che non avrebbero mai governato col Pd e oggi si spartiscono allegramente poltrone con Zingaretti e Renzi. I cinquestelle ci hanno abituato alle loro giravolte. Quello che gli italiani si chiedono è se oggi, nell’aprile 2020 e non nel marzo 2011, si apprestano all’ennesimo giravolta: da “no Mes”, a “forse Mes” e magari tra qualche settimana “si’ Mes”. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Tutto il resto è noia”.

