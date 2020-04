Confindustria, Fidanza: Buon lavoro a Bonomi, FdI in Ue difenderà la produzione nazionale

“Buon lavoro a Carlo Bonomi, nuovo Presidente di Confindustria. C’è bisogno di un tessuto imprenditoriale forte e coraggioso per uscire dalla crisi e sono certo che Bonomi saprà rappresentarlo al meglio”. É quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “E ci sarà bisogno di più produzione nazionale, adeguatamente sostenuta e difesa, e meno ideologia globalista. Fratelli d’Italia farà la sua parte anche in Europa per difendere il Made in Italy di qualità dalla concorrenza sleale asiatica, tutelare la proprietà italiana delle imprese strategiche, favorire il rientro in Italia delle aziende delocalizzate, sviluppare un mercato interno funzionante e senza discriminazioni, sostenere l’accesso al credito per chi produce, garantire una transizione ecologica giusta e non ideologica”.

