Coronavirus, Baldini: Governo assicuri più controlli su mezzi di trasporto pubblico

“Il governo intensifichi i controlli presso le stazioni ferroviarie secondarie e nei mezzi di trasporto pubblici potenziando il numero di uomini in divisa e prevedendo l’inasprimento dei controlli dei titoli autorizzativi per l’accesso alle banchine”.

Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputato di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione al ministro dei Trasporti.

“Infatti – prosegue Baldini – malgrado sia evidente la contrazione dei reati in ragione della scarsa mobilità delle persone, sta emergendo il paradosso di una sempre più ridotta sicurezza di quei cittadini che sono costretti per lavoro o per inderogabili esigenze, a ricorrere ai mezzi di trasporto pubblici per gli spostamenti quotidiani, talvolta completamente soli nei vagoni di treni. Nei tratti della rete ferroviaria nazionale, soprattutto sui treni regionali, bande di borseggiatori agiscono in gruppi, tra l’altro in spregio alle norme di distanziamento sociale, indisturbati in ragione dell’assenza di controlli e di presidi delle Forze dell’ordine presso le stazioni, in particolare dei piccoli centri”.

“Il governo – conclude il deputato di FDI – assuma immediati provvedimenti per salvaguardare la sicurezza di questi cittadini e al contempo per impedire a queste bande di agire impunite”.