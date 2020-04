Coronavirus. de Bertoldi: Imprese e professionisti hanno fretta di concretezza

“La relazione del ministro Catalfo ha confermato quanto questo governo sia distante dalle reali esigenze delle imprese in questo momento. Le aziende hanno bisogno di concretezza e invece l’Esecutivo risponde con burocrazia e promesse. Sulla cassa integrazione i lavoratori rischiano di non vedere un euro fino a fine maggio, mentre sarebbe stato molto più semplice ricorrere al sistema adottato in Germania attraverso anticipazioni alle imprese. Questo fino a che la cassa integrazione non sarebbe andata a regime, ma nel frattempo i pagamenti sarebbero stati garantiti. Così come è incredibile che non sia accolta la richiesta delle Casse di previdenza di utilizzare i fondi disponibili a favore degli iscritti in difficoltà, liberalizzando i regolamenti e rendendo non tassabili le risorse destinate. Queste sono le misure e gli interventi di cui avrebbero bisogno professionisti e imprese”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro al termine dell’informativa del ministri Catalfo.

