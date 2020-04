Coronavirus, Osnato: Immunità penali per task force? Evidente deficit di trasparenza

“Scopriamo che la formidabile task force nominata dal “nominato” Conte per la fase di ricostruzione post Covid -19 starebbe disquisendo di manleve e immunità penali oltre che di poteri e attribuzioni, ovviamente all’oscuro del Parlamento. A questo punto credo ci sia un deficit di trasparenza evidente a tutti, per cui propongo che le sedute di questo gruppo di lavoro, al quale qualcuno vorrebbe affidare il futuro della Nazione, vengano trasmesse in streaming pubblico…sono sicuro che i 5 Stelle si faranno parte attiva affinché ciò possa avvenire”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Finanze.