Coronavirus, Rizzetto: Da Governo nessuna risposta a lavoratori (video)

“Nell’azione del governo manca uno stimolo fiscale, una visione di Paese. Non esiste uno stato sociale al fianco dei cittadini”.

Cosi Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sulla informativa del ministro del Lavoro Bellanova.

“Avete chiesto di aumentare la forza lavoro con l’immigrazione – ha aggiunto Rizzetto – e una patrimoniale sopra gli 80mila euro quando il contributo di solidarietà queste persone lo hanno gia’ dato pagando tasse molte alte. Abbiamo chiesto la sospensione del decreto dignità per le assunzioni, avete detto di no e ora 300mila precari rischiano il posto di lavoro. Fratelli d’Italia ha chiesto i voucher per l’agricoltura e avete detto no. Nel decreto dignità le banche dovranno istruire delle istruttorie con interessi al 2-2,5%. Non avete sospeso le bollette dell’energia a chi è in difficoltà ma festeggiate per 600 euro una tantum mentre tutti i mesi date ai brigatisti il reddito di cittadinanza”.

“Insomma – conclude Rizzetto – il governo non ha dato risposte ai lavoratori ma solo quella isterica data dal presidente Conte alle opposizioni”.