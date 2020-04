Coronavirus, Rotelli: Governo consenta asporto cibo da ristoranti

Permetterebbe di abbattere prezzi

“Fratelli d’Italia chiede al governo di consentire ai ristoranti di organizzare l’asporto delle preparazioni. Attualmente, infatti, questa categoria che è tra le più provate dall’emergenza, per poter organizzare le consegne a domicilio è costretta ad affidarsi a concessionarie specializzate che chiedono per il servizio un importo che può arrivare fino al 20%. Si tratta di un balzello oneroso, che va ad aggravare ulteriormente i bilanci degli operatori del settore costretti, in alcuni casi, a caricare il costo direttamente sul cliente che a sua volta si trova a dover affrontare una ulteriore spesa. Permettere al ristoratore di organizzare l’asporto consentirebbe l’abbattimento dei prezzi al consumo e sarebbe un segnale importante per la categoria ancora in attesa di un sostegno concreto da parte del governo.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato Fratelli d’Italia.