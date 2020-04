Coronavirus. Totaro: Fare chiarezza su episodi carcere Sollicciano

“Ha avuto grande eco sui giornali la notizia che alcuni agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano avessero consumato il pranzo di Pasquetta insieme ai loro familiari nel cortile del carcere. E’ evidente che dovranno essere accertati sia i fatti e le eventuali responsabilità, ma dall’altro questa deve essere anche l’occasione per non tacere delle numerose difficoltà che vivono gli agenti di Sollicciano. Da due mesi non tornano a casa dalle loro famiglie e la stessa direzione finora non ha preso provvedimenti di inibizione delle aree. Così come nella mensa non è stata prevista l’applicazione delle regole sanitarie sulla distanza, al punto che tutti si trovano a mangiare insieme. E per non parlare del fatto che il personale è sprovvisto dei dispositivi sanitari di protezione e fino ad oggi non è stata avviata alcuna pulizia straordinaria degli ambienti. Su questo come sull’accertamento dei fatti per quanto accaduto a Pasquetta presenterò un’interrogazione parlamentare affinchè sia fatta totale chiarezza sulla situazione del carcere di Sollicciano”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Achille Totaro.

