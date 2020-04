Coronavirus, Coldiretti: Paradossale parlare di sanatorie

Tema voucher è centrale

“Abbiamo bisogno di più di 200mila lavoratori ed è paradossale che in questa situazione si parli di sanatorie. Il tema dei voucher è centrale perché vuol dire sburocratizzare e dare una risposta concreta ai bisogni delle aziende agricole. Stiamo rischiando di perdere fasce di esportazione, mercati che sono importantissimi per il settore ortofrutticolo e che una volta persi sono difficilissimi da recuperare. Ci piacerebbe un piano reale per la ripartenza e dobbiamo creare strumenti di liquidità immediata nei confronti delle imprese perché la situazione è diventata particolarmente critica”.

Cosi Ettore Prandini, presidente di Coldiretti intervenendo in videoconferenza con il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, per un confronto organizzato da FDI con le principali associazioni di categoria e confederazioni nazionali di industria, agricoltura, artigianato, commercio e servizi.