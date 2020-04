Coronavirus, Federalberghi: Bene Meloni, importante compensare perdite 2020 e utili 2019

Senza garanzia al 100% decreto liquidità è privo di significato

“Trovo straordinario quanto sostenuto da Giorgia Meloni: sarebbe importante riuscire a fare una compensazione tra le perdite del 2020, che noi stimiamo intorno al 70% del fatturato, e gli utili del 2019 rinviando quindi al 2021 i pagamenti”.

Cosi Bernabo’ Bocca, presidente di Federalberghi intervenendo in videoconferenza con il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per un confronto organizzato da FDI con le principali associazioni di categoria e confederazioni nazionali di industria, agricoltura, artigianato, commercio e servizi.

“Se non c’è una garanzia al 100% dello Stato – ha aggiunto Bocca – il decreto liquidità è totalmente privo di significato perché noi abbiamo bisogno di soldi oggi. E se gli alberghi dovessero prendere dei soldi, questi comunque serviranno per pagare le tasse. Insomma, quello che lo Stato dà con la mano destra se lo riprende con la mano sinistra”.

“Il fatturato perso in questi mesi – ha concluso il presidente di Federalberghi – è un fatturato che non si potrà più recuperare e se non ci sarà un protocollo bollinato del governo l’input che stiamo dando è quello di non aprire perché a fronte dei protocolli sanitari fatti da singole imprese è troppo rischioso trovarsi un domani dinnanzi a contenziosi con dipendenti o clienti che sostengono di aver preso il corona virus all’interno dei nostri alberghi”.