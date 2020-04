Coronavirus, Meloni a Zingaretti: La destra ha votato no MES e sì eurobond come sempre nell’interesse dell’Italia. Sinistra invece fa quel che ordinano Germania e Francia

«La destra, cioè Fratelli d’Italia, caro Zingaretti, ha votato come sempre nell’interesse dell’Italia: No MES e sì agli Eurobond. La sinistra, invece, ha fatto come al solito ciò che le hanno ordinato di fare la Francia e la Germania: sì alla trappola MES per strangolare l’Italia».

È quanto risponde il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al tweet del segretario del PD, Nicola Zingaretti, che su twitter aveva accusato la destra italiana sul voto di oggi in Parlamento UE di non aiutare l’Italia.