Coronavirus, Meloni: Governo sostenga scuole paritarie e private, FdI propone fondo straordinario per coprire mancato versamento rette e credito imposta 60% per affitti

«Le scuole paritarie e private sono un pilastro della scuola italiana che il Governo Conte ha il dovere di sostenere. Parliamo di un tessuto culturale, economico e sociale che garantisce il diritto alla libertà educativa delle famiglie sancito dalla Costituzione e rende un grande servizio pubblico allo Stato, ma che rischia il fallimento se non si interviene immediatamente. Fratelli d’Italia ha presentato un pacchetto di emendamenti al decreto “Cura Italia” per istituire, tra le altre cose, un fondo straordinario per coprire il mancato versamento delle rette e dare la possibilità a queste scuole di accedere ad un credito d’imposta del 60% sugli affitti che devono pagare. Noi faremo la nostra parte e ci auguriamo che il Governo voglia ascoltare queste proposte di buon senso per salvare insieme a noi un pezzo fondamentale del nostro sistema scolastico».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.