«A Bruxelles il Pd vota a favore del Mes. Ecco perché in Italia Conte non ha voluto far votare il Parlamento, come aveva chiesto Fratelli d’Italia. Perché questa è la verità: i grillini fanno i bulli contro di noi ma per la poltrona sono alleati con i più grandi difensori del Mes».

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.