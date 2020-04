Coronavirus, De Carlo: Finalmente Governo consente coltivazione orti

“Prendiamo atto, con soddisfazione, della precisazione del ministro Bellanova sulla possibilità di coltivare gli orti nel proprio comune o in altri dove si accerti la proprietà del terreno. Sollecitato da tante associazioni e privati cittadini infatti, avevo presentato un’interrogazione al ministro su questo tema intervenendo anche in Aula per chiedere l’emanazione di un atto normativo. Oggi invece è stata pubblicata una FAQ sul sito del Governo. Ci auguriamo però che questa operazione non generi ulteriore confusione a quella già esistente con le ordinanze emanate dalle Regioni”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’italia Luca De Carlo.