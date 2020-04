Coronavirus. Iannone: De Luca vada in Consiglio Regionale e si confronti con tutte le forze politiche

“È inaccettabile che De Luca non si presenti in Consiglio Regionale, che è la casa del popolo campano in cui confrontarsi alla luce delle pesanti misure che gravano sulla vita dei nostri cittadini. Deve fare questo sforzo, anche se gli è poco congeniale, di chiarire, di ascoltare e di confrontarsi. I partiti e i loro rappresentanti istituzionali devono essere pronti al contributo e Fratelli d’Italia certamente lo è. È il Consiglio Regionale il luogo deputato a questo lavoro, se si vuole veramente intraprendere la strada della condivisione delle responsabilità, seppur nei diversi ruoli democratici attribuiti. Bisogna avere consapevolezza che l’emergenza sanitaria si tramuta anche in emergenza economica e sociale. De Luca, però, sta aggiungendo a queste anche un’emergenza democratica. Intanto, voglio ringraziare tutti i dirigenti e gli amministratori di Fratelli d’Italia che sono vicini concretamente alle difficoltà dei cittadini e che stanno lavorando a proposte che richiedono attenzione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania.