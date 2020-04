“L’Ue decide in questa fase se vuole esistere oppure no. Le scuse della Von der Leyen sono ben accette ma all’Italia servono i fatti, non le parole. Ed è al Consiglio europeo del 23 aprile che l’Europa dovrà dimostrare di saper essere migliore di quanto non sia stata in passato”.

Lo dice in una intervista all’agenzia Vista il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.