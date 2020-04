«Aiutiamo i nostri ristoratori: il Governo consenta a tutte le attività di ristorazione il cibo da asporto, come già avviene per altre attività che vendono generi alimentari. Molte attività, già profondamente provate dall’emergenza, non possono permettersi il costo di società esterne per la vendita (esclusivamente) a domicilio».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.