Coronavirus, Meloni: Su riaperture no discriminazioni e lo Stato si assuma responsabilità sanificazione posti di lavoro

“Sulla riapertura delle attività non ho gli elementi per dire quando sarà possibile perché non mi confronto, a differenza del Governo, con gli esperti ma dico no alle discriminazioni. Non si possono aprire alcune filiere sì e altre no: devono poterlo fare tutti quelli che sono in grado di garantire le distanze e la sicurezza. Inoltre dico: spetta allo Stato dare indicazioni precise su quali siano gli elementi di sicurezza da rispettare e aiutare a garantirli. La sanificazione dei posti di lavoro? Fratelli d’Italia ha fatto decine di proposte che finora non sono state ascoltare: lo Stato si assuma questa responsabilità perché alla fine costa meno sanificare che tenere chiuso”.

Lo dice nel corso di una intervista all’agenzia Vista, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.