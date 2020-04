Covid, Rampelli: Appello a Governo e a Zingaretti. Sostenere scuole paritarie e private

“Da settimane abbiamo lanciato l’allarme sul rischio chiusura delle scuole paritarie e private, visto che gran parte delle famiglie non riesce a pagare le rette che rappresentano la fonte primaria per le paritarie ed esclusiva per le private di sostentamento. Serve quindi un intervento dello Stato, ma il Governo sta dimostrando scarsa attenzione e la situazione sta degenerando.

Questo disinteresse colpirà aziende e famiglie, mettendo anche in pericolo decine di migliaia di posti di lavoro.

Ci sono nostre proposte formalizzate per aiutare le scuole a sopravvivere e a superare questa crisi e ci auguriamo possano essere sostenute da maggioranza e opposizione, all’insegna del buon senso.

Nel frattempo abbiamo lanciato un appello al presidente Zingaretti affinché la Regione Lazio intervenga subito e per sostenere economicamente sia le scuole paritarie accreditate che quelle private, senza eccezioni né discriminazioni. Si tratta di tutelare un servizio insostituibile, difendere un modello culturale, la libertà di scelta delle famiglie, la possibilità di mantenere un diritto che lo Stato non riuscirebbe a garantire”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.