Nomine, Foti: Palazzo Chigi offre trapuntini a tutti per soddisfare ingordigia

In ritardo su mascherine, puntuali su poltrone

“In clamoroso ritardo nell’acquisto delle mascherine, il Governo Conte e’ invece puntualissimo nella spartizione delle poltrone delle società a partecipazione statale. Ora che ha gettato la maschera, tutto e’ più chiaro: da una parte il Governo imbavaglia il Parlamento con un raffica di voti di fiducia su provvedimenti del tutto insufficienti per affrontare la crisi economica e sanitaria; dall’altra, la confraternita dei sediari di Palazzo Chigi offre trapuntini a tutti pur di soddisfare l’ingordigia di 5Stelle, Pd e Italia Viva. Quella che si era presentata come una coalizione politica oggi si manifesta come una società di mutuo soccorso per i propri adepti. Passi per piddini e renziani, ma che i sedicenti moralizzatori dei 5Stelle partecipino a banchetti spartitori da prima repubblica altro non e’ che la conferma della loro involuzione partitocratica”.

Lo dichiara Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.