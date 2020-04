Nomine, Frassinetti: Difficile collaborare con un Governo che pensa a poltrone e non a cittadini in difficoltà

‘E’ incredibile che durante una grave crisi sanitaria ed economica come quella che stiamo vivendo il governo anziché occuparsi delle persone e delle categorie in difficoltà pensi alla spartizione delle nomine. Bene ha fatto Giorgia Meloni a stigmatizzare questa forzatura che è una vera mancanza di rispetto verso milioni di italiani. Un comportamento irresponsabile che conferma quanto sia difficile collaborare con un governo che invece di pensare a chi è in difficoltà passa il tempo a litigare per spartirsi le poltrone”

Lo dichiara Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera.