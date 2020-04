Nomine, Montaruli: Maggioranza spera italiani distratti da emergenza covid-19

“La spartizione delle nomine di queste ore dimostra che questo Governo e’ rapido solo quando si tratta della propria sopravvivenza e delle poltrone. Quando invece di mezzo ci sono persone e imprese in difficoltà assistiamo a ritardi indecenti. Molto più che i favori delle tenebre: avremmo bisogno di un Batman e invece ci ritroviamo con il solito Joker che gioca a rubamazzetto con gli alleati. L’Italia ha problemi enormi che hanno la precedenza sul rinnovo di certi vertici. Evidentemente la maggioranza spera che l’emergenza distragga gli italiani da questa vergogna ma Fratelli d’Italia e’ vigile e chiede il temporaneo congelamento di tutte le nomine che peraltro potrebbero compromettere le continuità aziendali in un momento in cui, invece, e’ essenziale tutelare gli asset strategici italiani”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.