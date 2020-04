Coronavirus, Montaruli: Di Maio riporti in Italia italiani bloccati in Messico

Interrogazione a governo su vicenda inammissibile

“E’ inammissibile che da oltre un mese più di 100 italiani attendano in Messico di poter rientrare in Italia. La Farnesina si attivi immediatamente per riportarli in Italia”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione al governo.

“Chiediamo alla Farnesina uno sforzo aggiuntivo – prosegue il deputato di FDI. Un mese fa, Di Maio aveva promesso che tramite Alitalia avrebbe rimpatriato dal primo all’ultimo degli italiani all’estero ma questo non è avvenuto con i nostri connazionali in Messico. In questa vicenda, registriamo tardività e più di una falla e intanto i nostri connazionali stanno finendo soldi e scorte e alcuni di loro hanno dovuto richiedere prestiti all’ambasciata. Non possiamo lasciarli soli in un emergenza come quella che stiamo vivendo, per giunta in terra straniera, e a spese proprie davanti a prezzi sempre più esorbitanti imposti dalle compagnie aeree per dei voli che poi vengono soppressi”.

“Di Maio – conclude Montaruli – si attivi subito per riportarli a casa. Il Governo, anche eventualmente attraverso il Ministero della Difesa o con un volo dedicato Alitalia, si organizzi. Anche questi italiani devono poter esercitare un proprio diritto: tornare in Patria”.