Cina, Delmastro: Italia condanni nuova ondata arresti a Hong Kong

Via della Seta non si trasformi in via della sottomissione

“Nuove ondate di arresti ad Hong Kong di liberi cittadini che hanno osato sfidare lo scorso anno la nefasta e violenta influenza cinese sul governo locale per il tramite di leggi liberticide. Giornalisti, ex membri del governo, avvocati, magistrati sono stati incarcerati per aver liberamente manifestato. Ho depositato oggi in commissione Esteri una risoluzione perchè l’Italia condanni fermamente la repressione cinese ad Hong Kong: l’improvvida sottoscrizione della via della Seta non si trasformi in via della sottomissione. L’Italia non può in alcun modo essere silenziosa complice delle repressioni cinesi nel mondo: democrazia, libertà, diritti politici e umani non sono oggetto di compromessi”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.