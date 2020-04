Coronavirus, Baldini: Governo chiarisca su pericolo contagio acque

Certezza ministero Salute contrasta con cautela OMS

“Malgrado non si abbia piena contezza delle analisi francesi sulla rete idrica, le notizie diramate in queste ore di un contagio delle acque merita una attenta valutazione da parte delle nostre autorita’. La certezza con la quale il nostro Ministero della Salute ha affermato l’assenza di rischi è in contrasto con la cautela dell’Oms. Il rischio idrico correlato alla potenziale propagazione virale nell’acqua rappresenta un aspetto meritevole di urgente attenzione, in ragione dei rischi in termini epidemiologici e dello scarso approfondimento finora dedicato dalla comunità scientifica internazionale alla componente idrica, che deve essere implementato proprio in ragione delle scarse informazioni che ancora abbiamo del Covid-19. Il governo italiano chiarisca se ritiene opportuno avviare nuove indagini, anche tramite un confronto internazionale e quali siano attualmente le procedure vigenti in Italia per il trattamento delle acque e se questo trattamento e’ stato adattato alla specificità del virus e alla sua conclamata evoluzione”.

Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputato di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione ai ministri dell’Ambiente, dell’Interno e della Salute.