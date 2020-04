Coronavirus, Delmastro: No Merkel a eurobond? Tempo stringe e cappio si avvicina

Conte ribadisca no a Mes

“Merkel oggi ha nuovamente precisato la linea tedesca in occasione di un discorso al suo gruppo parlamentare: no agli eurobond, no a qualunque solidarietà europea per affrontare l’emergenza

Covid-19. C’è bisogno di un traduttore per spiegare a Conte e al Governo quale sia il diabolico piano tedesco? Il tempo stringe e il cappio si avvicina: Conte ribadisca a chiare lettere che siamo indisposti a qualsivoglia piano europeo preveda l’attivazione del Mes. Gli strumenti ci sono, basta non genuflettersi ai diktat tedeschi! Conte emetta almeno un vagito, un timido vagito se vuole rappresentarsi come l’avvocato del popolo italiano e non il boia del popolo italiano in nome e per conto di Frau Merkel”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.