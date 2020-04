Coronavirus, Donzelli: Governo tenuto in piedi solo per fare nomine

“Il governo , da domani, può anche cadere. L’obiettivo vero per cui è stato tenuto in piedi, da tutti ma con tenacia inaudita dai 5S, da Franceschini, da Travaglio e da Renzi, è stato raggiunto. Hanno fatto le nomine e si sono garantiti posti, potere, soldi, pubblicità e sponsor, per i prossimi tre anni, per se’ stessi, per le loro associazioni, per i loro amici e i loro parenti”. Così in una nota il responsabile organizzazione nazionale e deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. “Ora Conte può cadere ed essere liquidato portando in dote al suo studio legale centinaia di contratti. Ora alcuni grillini che saranno cacciati dal Parlamento a calci nel sedere, potranno sperare di avere qualcosa di meglio del Reddito di cittadinanza: qualche amico premiato li assumerà. Ora le correnti PD e Renzi avranno sponsor per le prossime campagne elettorali e la possibilità di raccomandare decine e decine di aziende amiche. Ora Travaglio potrà continuare a fare il moralizzatore ma forse il Fatto si salverà dal tracollo in borsa. Mentre le aziende muoiono, i commercianti si disperano, le Pmi cadono come mosche ed anche le grandi aziende sono ormai in crisi, loro si sono sistemati per anni con un cinismo senza precedenti nè uguali. Ora avete capito perché Conte ha attaccato l’opposizione? Avete capito perché ha spostato il dibattito sul MeS alla Camera? Avete capito perché Fico ha chiuso la Camera nonostante le richieste di Fdi? Dovevano arrivare alla grande abbuffata. I cinque stelle volevano mangiarsi tutto il tonno della scatoletta. Con il totale avvallo di Grillo e di Casaleggio che da oggi si sfregano le mani. Che schifo”.

