Coronavirus, Fidanza: Da Regling conferma che MES light non esiste

“Oggi nella sua intervista al Corriere della Sera Klaus Regling, direttore del MES, conferma quello che Fratelli d’Italia denuncia da settimane: il “MES light” non esiste e non potrà mai esistere. Lo stesso Regling lo chiarisce affermando che “la condizionalità concordata all’inizio non cambierà durante il periodo nel quale la linea di credito è disponibile” e che “l’esborso avverrebbe in un anno”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “Quindi, dopo un anno, si applicherebbero le “rigide condizionalità” previste originariamente dal MES e pretese dai falchi del nord Europa. Chi dice il contrario e chi racconta agli italiani la favoletta del MES agevolato che non avrebbe senso non accettare, dovrebbe essere il primo imputato della Commissione anti-fake news istituita dal governo”.

