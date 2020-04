Coronavirus. Iannone: De Luca passa da lanciafiamme a voto simultaneo. Piega le regole alle sue convenienze

“In attesa di conoscere il solito testo ‘segreto’ del governo sull’indizione delle Elezioni Regionali e Comunali, l’unica cosa che si può constatare è l’incoerenza di De Luca che vorrebbe passare dal lanciafiamme, per mantenere comportamenti sociali anti-contagio, alle elezioni simultanee. Ancora una volta De Luca crede che le regole vadano piegate a ciò che ritiene più conveniente alla sua strategia. Pensa che i campani siano stupidi e dimentichino il suo quinquennio costellato di fallimenti. I campani che si sono chiusi in casa disciplinatamente salvano la Campania, non De Luca che non è stato capace di costruire una Sanità efficiente in tempi non sospetti; che non è stato capace di dotare il personale sanitario di DPI durante l’emergenza; che non è stato capace di attrezzare tempestivamente Centri Covid con terapie intensive tali da farci sentire sicuri; che non è stato capace di fare tamponi in un numero necessario. De Luca non mortifichi l’intelligenza dei campani che tanto lo bocceranno senza possibilità di scampo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

