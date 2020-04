Ue, Fidanza: Ridicola polemica su tweet Commissario Varhelyi

“Considero ridicola la polemica riguardo al Commissario europeo all’Allargamento, l’ungherese Oliver Varhelyi, reo di aver ritwittato nei giorni scorsi un post di Giorgia Meloni in solidarietà all’Italia. Non si capisce come mai gli stessi che oggi puntano il dito contro il Commissario Varhelyi non si siano scandalizzati che all’apertura della campagna elettorale del Pd per le europee del maggio 2019, per la candidatura del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, fossero presenti l’attuale Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni e il suo predecessore francese Pierre Moscovici, allora in carica. Come al solito due pesi e due misure, direi che anche a Bruxelles tanto rumore per nulla”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.





Condividi