Coronavirus, De Carlo: I soldi della Pac vanno aumentati, non sottratti all’agricoltura

“I soldi della Pac non si toccano. Si deve lavorare per aumentarli semmai, non di certo per sottrarli all’agricoltura, come proposto da Siri in queste ore. Si può valutare una destinazione diversa, sempre in campo agricolo, ma non di utilizzarli per fare altro. Una proposta del genere è assurda oltre che svilente nei confronti di una categoria, come quella dell’agricoltori, che rappresenta una vera eccellenza italiana. Consiglio a Siri di occuparsi di altro”.

È quanto ha dichiarato il deputato e responsabile delle eccellenze italiane di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo.