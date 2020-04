Coronavirus, Delmastro: Commissario Arcuri non sa quello che fa Arcuri A.D. Invitalia

Arcuri dimissionario sarebbe la versione più gradita

“Imbarazzante denuncia dei media per via delle ingiunzioni di pagamento di Invitalia nei confronti degli operatori economici. Arcuri non sa quello che fa Arcuri. L’Arcuri, commissario per l’emergenza coronavirus, impone agli operatori economici di restare chiusi. L’Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, sta emettendo ingiunzioni di pagamento ai medesimi operatori economici a cui ha impedito di lavorare. Motivazione? Non sono pervenute indicazioni chiare sulla sospensione dei pagamenti! Certo Arcuri ovviamente non sa quel che fa Arcuri. E se arrivasse la terza versione di Arcuri: quella del dimissionario? Sarebbe forse la versione più gradita! Tolga il disturbo chi non rispetta le sofferenze degli italiani. Oggi ho depositato interrogazione con cui chiedo al Governo di sospendere immediatamente la riscossione nei confronti degli operatori economici delle rate in scadenza con Invitalia. Invitalia dovrebbe essere agenzia per lo sviluppo, non per dare il colpo di grazia all’economia reale italiana”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.