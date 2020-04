Coronavirus, FdI: Maggioranza dilaniata si ricompatta su sanatoria per agricoltura

“Non ci sorprende che una maggioranza dilaniata si ricompatti oggi sulla sanatoria degli immigrati irregolari, d’altronde conosciamo bene quali sono i temi cari a Pd e M5S”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia della commissione Affari costituzionali Emanuele Prisco e Giovanni Donzelli.

“Incalzata da Fratelli d’Italia – concludono Prisco e Donzelli – il ministro Lamorgese ha ammesso in commissione Affari costituzionali che il governo, con i ministeri dell’Interno, del Lavoro e dell’Agricoltura, sta lavorando a una legalizzazione di centinaia di migliaia di stranieri che verrebbero poi destinati al settore agricolo. Fratelli d’Italia ribadisce la netta contrarietà a questa folle ipotesi e conferma che per sopperire alla mancanza di manodopera e per far ripartire la nostra agricoltura non occorrono sanatorie indiscriminate ma la reintroduzione dei voucher e il ricorso ai percettori del reddito di cittadinanza”.