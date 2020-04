Difesa, Deidda: Garantire igiene e pulizia nelle caserme e nei comandi di Polizia

Fratelli d’Italia presenta interrogazione parlamentare dopo i tagli inerenti i servizi di pulizia

“I servizi di pulizia dei Reparti relativi alle caserme e ai comandi di Polizia stanno subendo continui tagli e ribassi delle ore giornaliere di lavoro dei singoli operatori, nonostante gli spazi a loro destinati rimangano gli stessi. Come anche verificatosi, recentemente, al Comando di Aviazione dell’Esercito a Elmas. Poiché il medesimo servizio risulta essenziale al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro destinati ai componenti appartenenti alle Caserme e ai Comandi di Polizia e i continui tagli risultano essere lesivi al diritto degli operatori assegnati ai relativi reparti ad operare in ambienti puliti ed igienizzati, ho deciso – insieme al gruppo di Fratelli d’Italia – di presentare un’interrogazione volta al Ministro della Difesa affinché si faccia carico della situazione e provveda immediatamente allo stanziamento di fondi adeguati a garantire i normali standard di igiene e pulizia, soprattutto in questo periodo di piena crisi epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19”.

Lo dichiara in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda.