Coronavirus, Ciaburro: No a correlazione con allevamenti. Presentata interrogazione a Ministro Bellanova su programma Rai

“Nel corso di alcuni servizi televisivi andati in onda sulla Rai durante i programmi “Sapiens”, “Indovina chi viene a cena” e “Report”, è stata sottolineata la correlazione tra gli allevamenti animali e la trasmissione del COVID 19. Si tratta di una correlazione che oltre a non avere alcun tipo di pertinenza scientifica distorce pesantemente la qualità del lavoro degli allevatori ed il loro impegno quotidiano.

Nell’allevamento, come in qualsivoglia attività dell’uomo, si possono apporre migliorie ma non si possono far passare per “scientificamente provate” delle semplici congetture giornalistiche”.

È quanto scrive il deputato di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro, in una interrogazione rivolta al ministro dell’Agricoltura.