Coronavirus, Delmastro: Su scarcerazione boss Bonafede avvisato con mia interrogazione

Ma ministro Giustizia è bambino che non capisce nemmeno i disegnini

“Leggo, costernato, che il ministro Bonafede afferma che sia pericoloso sostenere che la scarcerazione dei boss mafiosi sia legata al Cura Italia. A Bonafede ricordo che, dopo aver letto lo scellerato, immotivato, indegno provvedimento contenuto nel Cura Italia per la concessione dei domiciliari ai detenuti per scongiurare la pandemia, avevo presentato interrogazione con cui avvisavo della pericolosità della proposta che fatalmente avrebbe influenzato anche sui mafiosi le scelte della magistratura di sorveglianza. Ero stato facile profeta. Lo avrebbe capito un bambino, ma conoscendo la disarmante pochezza di Bonafede, avevo sentito l’esigenza di avvisarlo, di fargli dei disegnini. Purtroppo bisogna arrendersi: Bonafede è un bambino che non capisce nemmeno quando gli fai disegnini e sottotitoli”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.