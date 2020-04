Coronavirus, Frassinetti: Mettiamo le Università in condizioni di riaprire

FdI sostiene l’appello dei docenti universitari

“Fratelli d’Italia sostiene l’appello di molti docenti universitari per la riapertura degli Atenei. Se fino ad ora nella fase acuta dell’emergenza, è stato adottato lo strumento della didattica on line, ora nella cosiddetta Fase 2, con la riapertura delle attività, non ha senso che le Università restino chiuse. Certo vanno messe in atto le misure di sicurezza, ma va scongiurata una riapertura troppo lontana nel tempo che potrebbe addirittura protrarsi a primavera 2021. Ci sono attività laboratoriali e di ricerca e alcune discipline dove è impossibile attuare la didattica a distanza. Si auspica quindi il ritorno nel più breve tempo possibile alla didattica erogata in presenza. Solo riprendendo le attività nelle aule, nei laboratori e nelle biblioteche si potrà ricreare quel clima di scambio reciproco tra professori ed allievi che rappresenta il senso più autentico della ricerca e della cultura più viva. Per questo oggi in commissione cultura FdI chiederà al Ministro dell’Università Manfredi di riaprire gli Atene al più presto, garantendo la sicurezza”

Lo dichiara l’on. Paola Frassinetti vicepresidente della commissione cultura della Camera e responsabile FdI dell’Università.