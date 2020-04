Coronavirus, Rizzetto: No boss mafiosi fuori da carceri, si a protocolli per salute

“E’ assurdo che l’emergenza Covid-19 diventi motivo per far uscire dalle carceri pericolosi capimafia condannati al 41-bis. La lunga lista di coloro che stanno per tornare a casa come il boss di Palermo, Francesco Bonura e quello di Catania “Nitto” Santapaola, preoccupa perché l’emergenza sanitaria non può diventare una scusa per aggirare una norma come il carcere duro che ha consentito di assestare importanti colpi alla criminalità organizzata. Se si sostiene che le carceri non siano sicure, è da scellerati pensare di risolvere il problema aprendo le porte ad alcuni condannati malavitosi. Basterebbe semplicemente applicare protocolli di sicurezza per garantire la salute sia del personale penitenziario che di tutti i detenuti”.

Lo dichiara in una dura nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto.