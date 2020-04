Covid, Deidda: Non solo Lukaku. Governo chiarisca su tempi e piano segreto coronavirus

Fratelli d’Italia presenta interrogazione parlamentare per conoscere il motivo per cui i tempi delle misure restrittive siano stati ritardati

“Secondo alcune notizie apparse sulla stampa negli ultimi giorni, il giocatore dell’Inter, Lukaku, avrebbe denunciato che nella giornata precedente la partita Inter-Cagliari del 26 gennaio 2020, molti giocatori sarebbero stati interessati da sintomi influenzali analoghi a quelli determinati dall’insorgenza del Covid-19. Ora, tali dichiarazioni potrebbero essere anche esagerate e dettate dalla preoccupazione ma se unite alle dichiarazioni dei tecnici del Ministero della Salute, che ammettono che sin da gennaio il Governo era a conoscenza dei pericoli del Covid-19 e esisteva, addirittura, un piano che non è mai stata attuato per non destare panico, mi sembra opportuno e doveroso chiedere al Governo – tramite un’interrogazione parlamentare – la verità sui tempi e le ragioni per le quali l’adozione delle misure sia stata ritardata, nonostante le possibili evoluzioni, poi effettivamente verificatesi”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.