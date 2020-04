Cura Italia, Trancassini: Agli italiani servono più liquidità, meno arroganza e meno Casalino

Decreto completamente inadeguato e con molta burocrazia

“Dove sono i 400 miliardi promessi da Conte in tv e dove sta la cassa integrazione promessa dal governo entro il 15 aprile? Nel ‘Cura Italia’ che è un decreto completamente inadeguato, così come nel decreto Terremoto troviamo solo burocrazia. Alla maggioranza sfugge la enormità della ‘malattia’ economica che sta vivendo l’Italia. Alla supponenza del presidente del Consiglio si aggiunge l’arroganza di una maggioranza insofferente alla dialettica parlamentare. Sono due anni che si va avanti a colpi di fiducia. Non è stato sufficiente presentare pochi e puntuali emendamenti. La maggioranza ha preferito eliminare il confronto politico, alla faccia di quello che va dicendo in televisione Conte. Abbiamo chiuso per primi il Paese, ripartiremo per ultimi e ciononostante abbiamo il più alto tasso di mortalità. Serve un altro passo, un altro Parlamento. Serve un altro approccio, con più liquidità per gli italiani, meno presunzione, meno arroganza e meno Casalino”.

Così Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sul decreto Cura Italia.